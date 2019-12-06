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Задолженность по зарплате достигла 24 млн рублей
Сегодня, 08:29
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По данным, полученным от организаций (без субъектов малого предпринимательства) суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам в Тамбовской области составила 24 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 октября 2019 года в 2,0 раза, - сообщает Тамбовстат.
Просроченная задолженность по заработной плате наблюдалась на предприятиях вида экономической деятельности «Обрабатывающие производства» городов: Моршанска, Мичуринска и Первомайского района. Вся сумма просроченной задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств предприятий. 974 человека имели просроченную задолженность по заработной плате.
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