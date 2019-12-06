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Набережную Мичуринска благоустроят за 85 млн рублей
Сегодня, 08:44
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В рамках проекта «Малые города и исторические поселения» в городе Мичуринске за 85 млн рублей планируют благоустроить набережную. Протяженность благоустраиваемой территории превысит три километра, что позволит соединить историческую часть города Мичуринска с микрорайоном Донское.
Первый этап работ планируют завершить до конца 2020 года, а полностью благоустроить территорию в 2021 году. Парк будет представлять из себя единое пространство с различными видами отдыха.
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