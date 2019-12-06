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Вице-губернатор Глеб Чулков выпал из окна пятого этажа и разбился
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8 декабря 2019 г. в 6.00 выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома находящийся под домашним арестом заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков. Сообщение в дежурную часть службы спасения в 6.05 поступило от матери Чулкова, по месту жительства которой он и находился под домашним арестом. Прибывшая на место оперативно-следственная группа подтвердила смерть.
Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков, находился с октября под домашним арестом. Он уже совершал попытку суицида в ноябре, и тогда к ней отнеслись с юмором, рассказывая в СМИ о том, что это был показательный жест.
Чиновник подозревался в мошеннических действиях, направленных на хищение имущества комплекса «Рассказовский рынок», являющегося областной собственностью.
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