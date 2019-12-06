Вице-губернатор Глеб Чулков выпал из окна пятого этажа и разбился 0 8 декабря 2019 г. в 6.00 выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома находящийся под домашним арестом заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков.

Набережную Мичуринска благоустроят за 85 млн рублей 0 В рамках проекта «Малые города и исторические поселения» в городе Мичуринске за 85 млн рублей планируют благоустроить набережную.

Задолженность по зарплате достигла 24 млн рублей 0 По данным, полученным от организаций (без субъектов малого предпринимательства) суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам составила 24 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 октября 2019 года в 2,0 раза, - сообщает Тамбовстат.

Жители Сосновского района выступили против строительства мусорного полигона 0 7 декабря коммунисты и местные жители провели очередную акцию протеста в рабочем посёлке Сосновка против строительства экотехнопарка «Центральный» на территории Дегтянского сельсовета.

Американист Сергей Хомутинкин займет место депутата гордумы 0 Вакантный мандат экс-депутата Тамбовской городской Думы Игоря Блюма, который сложил свои полномочия и вышел из партии «Единая Россия» будет передан руководителю горисполкома партии «Единая Россия», помощнику председателя гордумы Сергею Хомутинкину.

Суд признал незаконным увольнение директора ДЮСШ №1 0 6 декабря состоялось заключительное заседание Тамбовского районного суда по иску уволенной без объяснения причин директора ДЮСШ №1 Наталии Полянской о восстановлении на работе и выплате ей компенсации.

В Тамбовской области медианная зарплата - 22,2 тыс. рублей 0 Согласно исследованию экспертов РИА Рейтинг лишь 7,0% работников в России получают заработную плату более 100 тысяч рублей в месяц.

Тамбовскому Театру кукол 85 лет 0 Вчера Тамбовский государственный театр кукол отметил свой юбилей – 85 лет. Поздравить коллектив пришли коллеги, друзья и юные зрители.

Водитель «КАМАЗа» протаранил легковушку – двое погибли 0 На территории Рассказовского района водитель «КАМАЗа» выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем Lada Granta.

Тамбовская область осталась без правительственного гранта 0 Тамбовская область не получит правительственный грант за достижение «наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти».

Дед мороз начнет свой прием с 21 декабря 0 В Тамбове резиденция Деда Мороза начнет свою работу с 21 декабря в специальной избушке у ЛДС «Кристалл».

К 37 домам в городе Тамбове восстановлена линия рециркуляции 0 В текущем году ПАО «Квадра» (ТЭЦ) восстановила линию циркуляции к 37 многоквартирным домам города Тамбова.

Легким движением руки часовня-храм превращается в беседку 0 Скандальная история, связанная со строительством в районе стадиона «Динамо» в городе Тамбове храма-часовни в честь Николая Чудотворца вышла на федеральный уровень.

Жители Тамбовского района выразили недоверие местным властям 0 Вчера жители села Тулиновка и власти организовали сход по вопросам строительства учреждения здравоохранения, экспансии представителей Тамбовской Епархии РПЦ. Власти планируют перенести Тулиновский врачебный участок из центра села на совершенно другую территорию, да и хотят оставить лишь кабинет

В рамках нацпроекта в Тамбове отремонтируют участок ул. Советская 0 В рамках национального проекта в Тамбове в 2020 году отремонтируют участок улицы Советская, от Красноармейской до Максима Горького. В нормативное состояние приведут 2,4 километра дорожного полотна.

Вместо кольца на пересечении улиц Агапкина и Мичуринской - светофор 0 На пересечении улиц Агапкина и Мичуринской в городе Тамбове, где ранее было кольцо установлены светофоры.

В Тамбове будет работать 80 елочных базаров 0 В городе Тамбове будет организовано более 80 ёлочных базаров в разных частях областного центра.

Из бюджетного учреждения уволили женщину из-за ее беременности 0 Мировой судья города Мичуринска назначил директору МБУ «Управление пассажирскими перевозками города Мичуринска» меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за то, что он уволил женщину из-за ее беременности, - сообщает «ПРАВО68».

«Краснодар» разгромил «Тамбов» 0 В матче 18-го тура молодежного первенства страны «Краснодар» на домашнем поле одержал победу над «Тамбовом», игра закончилась со счетом 4:1.

Появляются новые виды мошенничества 0 В Тамбове с начала года сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 669 случаев мошенничества.