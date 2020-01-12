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Александр Бобров попросил прекратить в отношении него уголовное дело
Сегодня, 09:33
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20 января будет вынесено решение по уголовному делу, где фигурантом выступает бывший глава администрации города Тамбова Александр Бобров. Александр Филиппович обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и в мошенничестве в особо крупном размере при покупке дорогостоящей иномарки. В 2015 году КСП города Тамбова обнаружила, что убыточное муниципальное предприятие МУП «Тамбовинвестсервис» купил дорогостоящий «Лексус» LS за 5,5 млн рублей, который оказался у экс руководителя города.
Вчера в ходе судебного заседания Александр Бобров попросил прекратить в отношении него уголовное дело в связи со сроком давности. В ответ на заявления судья ответила, что это не является основанием для прекращения дела.
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