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» » В регионе шесть мусорных полигонов рекультивируют

В регионе шесть мусорных полигонов рекультивируют

Сегодня, 09:29
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В регионе шесть мусорных полигонов рекультивируютВ рамках проекта «Чистая страна» в Тамбовской области шесть мусорных полигонов будут рекультивированы. Работы по рекультивации проведут в Мичуринске, Жердевке, Уварове, а также в Моршанском, Сампурском, Инжавинском районах.

Рекультивация полигонов и свалок — это комплекс работ по восстановлению продуктивности восстанавливаемых территорий, по улучшению окружающей среды. Рекультивация проводится в два этапа: технический и биологический.
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