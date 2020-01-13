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В регионе шесть мусорных полигонов рекультивируют
Сегодня, 09:29
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В рамках проекта «Чистая страна» в Тамбовской области шесть мусорных полигонов будут рекультивированы. Работы по рекультивации проведут в Мичуринске, Жердевке, Уварове, а также в Моршанском, Сампурском, Инжавинском районах.
Рекультивация полигонов и свалок — это комплекс работ по восстановлению продуктивности восстанавливаемых территорий, по улучшению окружающей среды. Рекультивация проводится в два этапа: технический и биологический.
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