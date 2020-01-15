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В Тамбове отремонтирован участок коллектора по ул. Гастелло
Вчера, 13:14
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Завершены ремонтные работы на коллекторе по ул. Гастелло в городе Тамбове в районе авторынка. На ликвидацию аварии, которая произошла еще в декабре 2018 года, были задействованы две бригады специалистов и 10 единиц спецтехники, приходилось даже перекрывать движение транспортных средств.
За последние три года на канализационном коллекторе по ул. Гастелло регулярно происходят аварии. Для очередного ремонта приходилось даже менять схему движения общественного транспорта.
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