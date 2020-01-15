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В очередном детском саду Тамбова появилась православная группа
Сегодня, 08:18
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В детском саду «Возрождение», который располагается в городе Тамбове, появилась православная группа. Это уже второй детский сад в областном центре, где вводятся данные группы.
«В группе 25 воспитанников от 4 до 5 лет. Для них наряду с основной общеобразовательной программой дошкольного образования будет реализовываться дополнительная образовательная программа, направленная на духовно-нравственное воспитание на основе православных ценностей», - отмечает управление науки и образования Тамбовской области.
Учредителем Тамбовского областного государственного автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад "Возрождение" является Администрация Тамбовской области.
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