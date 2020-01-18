Противоречивая позиция прокуратуры по вопросу деятельности ритуальных магазинов Комментариев: 0



Изначально прокуратура заявляла, что «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» не распространяются на ранее возведенные дома, в декабре надзорный орган поменял позицию - запрет существует, но проверку должен проводить орган исполнительной власти. Из прокуратуры в администрацию области было направлено соответствующее обращение.



В ходе судебного заседания 16 января представитель администрации Тамбовской области, которые были привлечены в качестве третьего лица, пояснила, что нельзя нарушать конституционные права граждан и недопустимо применять одни и те же нормы выборочно. Запрет на деятельность магазинов ритуальных услуг в жилых домах распространяется на все жилые дома вне зависимости от года постройки.



При этом представитель прокуратуры заявил, что первоначальный ответ о допустимости размещения ритуальных магазинов законен и не отменен, на что суд обратил внимание о необходимости, все-таки определиться с окончательной позицией. Следующее заседание назначено на конец января. Продолжается судебное разбирательство по иску депутата Артема Александрова к прокуратуре Октябрьского района города Тамбова по вопросу законности размещения магазинов ритуальных услуг в жилых домах.Изначально прокуратура заявляла, что «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» не распространяются на ранее возведенные дома, в декабре надзорный орган поменял позицию - запрет существует, но проверку должен проводить орган исполнительной власти. Из прокуратуры в администрацию области было направлено соответствующее обращение.В ходе судебного заседания 16 января представитель администрации Тамбовской области, которые были привлечены в качестве третьего лица, пояснила, что нельзя нарушать конституционные права граждан и недопустимо применять одни и те же нормы выборочно. Запрет на деятельность магазинов ритуальных услуг в жилых домах распространяется на все жилые дома вне зависимости от года постройки.При этом представитель прокуратуры заявил, что первоначальный ответ о допустимости размещения ритуальных магазинов законен и не отменен, на что суд обратил внимание о необходимости, все-таки определиться с окончательной позицией. Следующее заседание назначено на конец января.



