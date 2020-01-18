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Противоречивая позиция прокуратуры по вопросу деятельности ритуальных магазинов
Вчера, 09:49
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Продолжается судебное разбирательство по иску депутата Артема Александрова к прокуратуре Октябрьского района города Тамбова по вопросу законности размещения магазинов ритуальных услуг в жилых домах.
Изначально прокуратура заявляла, что «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» не распространяются на ранее возведенные дома, в декабре надзорный орган поменял позицию - запрет существует, но проверку должен проводить орган исполнительной власти. Из прокуратуры в администрацию области было направлено соответствующее обращение.
В ходе судебного заседания 16 января представитель администрации Тамбовской области, которые были привлечены в качестве третьего лица, пояснила, что нельзя нарушать конституционные права граждан и недопустимо применять одни и те же нормы выборочно. Запрет на деятельность магазинов ритуальных услуг в жилых домах распространяется на все жилые дома вне зависимости от года постройки.
При этом представитель прокуратуры заявил, что первоначальный ответ о допустимости размещения ритуальных магазинов законен и не отменен, на что суд обратил внимание о необходимости, все-таки определиться с окончательной позицией. Следующее заседание назначено на конец января.
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