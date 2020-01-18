|
В Уварово произошло ДТП со смертельным исходом
Сегодня, 09:49
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера в городе Уварово на улице Железнодорожная произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Водитель автомобиля LADA Priora съехала с дороги и врезалась в дерево, в результате чего транспортное средство фактически сложилось пополам.
«Водитель не справился с управлением, пассажиров с ним не было», - сообщают в ГИБДД.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.