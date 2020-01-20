|
Мужчина в общественном транспорте совершил развратные действия в отношении школьницы
Сегодня, 08:45
Комментариев: 0
Версия для печати
Пожилого мужчину подозревают в совершении развратных действий в отношении школьницы. По версии следствия, преступление произошло в декабре 2019 года в общественном транспорте. О произошедшем девочка сообщила родителям, которые обратились в правоохранительные органы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.