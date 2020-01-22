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Резонансное убийство в парке «Дружбы» до сих пор не раскрыто
Сегодня, 08:54
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8 января 2018 года в парке «Дружбы» города Тамбова гуляющей по парку женщине было нанесено девять ножевых ранений. Женщина скончалась по пути в больницу. На комитете по местному самоуправлению и связями с общественными организациями Тамбовской городской Думы в рамках обсуждения вопроса отчета УМВД по городу Тамбову о работе за представленный период депутаты подняли тему раскрыто ли преступление.
Как пояснил заместитель начальника УМВД по городу Тамбову Олег Яркин дело до настоящего времени не раскрыто.
«Ведутся усилия по сбору доказательной базы и привлечению виновных, но пока дело не раскрыто», — приводит слова Олега Яркина издание «ПРАВО68».
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