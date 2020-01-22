|
Представитель Президента РФ Игорь Щеголев высоко оценил потенциал Мичуринска
Сегодня, 09:07
Комментариев: 0
Версия для печати
Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев вчера с рабочим визитом посетил город Мичуринск. Среди прочего представитель Президента РФ ознакомился с деятельностью хозяйства «Роща» Мичуринского государственного аграрного университета и высоко оценил потенциал наукограда. Игорь Щеголев встретился с молодыми учеными и пожелал им удачи в научных исследованиях.
«Уникальные разработки мичуринских ученых широко известны не только в нашей стране, но и далеко за её пределами», - убежден глава администрации области Александр Никитин.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.