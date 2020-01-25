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Хоккейный клуб «Тамбов» одержал очередную победу
Вчера, 06:25
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Хоккейный клуб «Тамбов» в ходе домашней серии разгромил «Химки». Уже вначале игры наши хоккеисты вырвались вперёд - Иван Коренков поразил ворота подмосковной команды в контратаке.
Во втором периоде Александр Дельнов увеличил отрыв и, забил еще одну шайбу в матче.
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