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» » В результате ДТП в Тамбове водитель и пассажир оказались в больнице

В результате ДТП в Тамбове водитель и пассажир оказались в больнице

Сегодня, 10:12
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В результате ДТП в Тамбове водитель и пассажир оказались в больнице На прошедших выходных в Тамбове на улице Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие в результате, которого водитель и пассажир оказались в больнице.

Водитель иномарки, поворачивая налево, столкнулся с «Lada Granta», за рулем которой находился 20-летний водитель.
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В результате ДТП в Тамбове водитель и пассажир оказались в больнице

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