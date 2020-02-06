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По поручению губернатора в Тамбовской области занимаются профилактикой деменции
Сегодня, 12:55
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По поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина в 2019 году на поддержку НКО было выделено более 20,6 миллиона рублей. Гранты получили 46 некоммерческих организаций, в том числе центр «Добрые руки». НКО получило более 150 тысяч рублей на реализацию программы «Профилактика деменции» среди пожилых людей.
"Наш проект помогает продлить активную старость участников, повысить их качество жизни. После посещения занятий у них улучшилась память, внимание, мышление, психоэмоциональное состояние. В процессе реализации нашей программы мы проводили диагностику обучаемых", - рассказали в центре социальной помощи «Добрые руки».
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