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В Котовске раздача газет и листовок закончилась в отделе полиции
Сегодня, 13:31
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Работа агитбригад с населением на прошедших выходных закончилась для коммунистов в ОМВД России по г. Котовску. Напомним, в конце января по просьбе местных жителей представители КПРФ приняли решение провести публичные мероприятия на территории моногорода. Повестка дня: низкий уровень жизни населения, отсутствие в необходимом количестве рабочих мест, вопросы ЖКХ и другие темы.
«Нас предупреждали, чтобы мы не совали свой нос в город Котовск, поэтому были готовы к тому, что раздача газет и листовок может закончиться в отделе полиции, так и произошло. Провокатор и вызвал сотрудников полиции, которые забрали наших товарищей в отдел для дачи объяснений по вопросу, чем мы тут занимаемся», - написал на своей странице в социальной сети секретарь Тамбовского обкома КПРФ Артём Александров.
При этом по словам активистов полицейские не предъявили никаких претензий к ним претензий. В ближайшее время на территории Котовска они планируют организовать встречи с местным населением.
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