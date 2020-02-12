|
В Сампурском районе в результате ДТП погибло 5 человек
Сегодня, 08:37
Комментариев: 0
Версия для печати
В 05.02 14.02.2020 в ОДС ЦУКС от диспетчера ПЧ-31 поступила информация о ДТП произошедшем в Сампурском районе на 498 км трассы Р-22 «Москва-Волгоград» вблизи н.п. Павловка.
По прибытии на место ДТП пожарно-спасательного подразделения было установлено, что в результате нарушения правил дорожного движения произошло лобовое столкновение грузопассажирской газели и грузового автомобиля. Произошло возгорание грузопассажирской газели. Движение на трассе не перекрыто.
В результате ДТП пострадало 6 человек из них погибло 5 человек (в грузопассажирской газели), детей нет, травмирован 1 в грузовом автомобиле.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.