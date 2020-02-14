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Ремонтировать мост на улице Базарной начнут c апреля 2020 года
Вчера, 08:58
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В администрации города Тамбова планируют уже с апреля приступить к работам по замене моста на ул. Базарной в областном центре, который последний раз ремонтировали в 1957 году. Участок от улицы Студенецкая набережная до улицы Студенецкой будет отремонтирован за счет средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Старый мост будет демонтирован, поставят новую мостовую конструкцию.
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