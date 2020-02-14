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Тамбовская область увеличила экспорт продукции АПК на 32%
Вчера, 09:11
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По информации федеральной таможенной службы Тамбовская область увеличила экспорт продукции АПК на 32%. В основном наша область экспортирует зерновые культуры. Тамбовское зерно экспортируют в Латвию оттуда в другие страны, Йемен, Тунис, Турцию. Вырос и экспорт подсолнечного масла.
Не отстает и экспорт мясной продукции, здесь ключевую роль играют ООО «Тамбовский бекон» и ООО «Тамбовская индейка».
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