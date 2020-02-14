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Роспотребнадзор опровергает информацию о заболевших коронавирусом

Сегодня, 07:56
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Роспотребнадзор опровергает информацию о заболевших коронавирусомПо информации Управления Роспотребнадзор по Тамбовской области эпидемиологическая ситуация в нашем регионе спокойная, не выявлены граждане заболевшие коронавирусом. Лица, прибывающие с территории Китая в течение 14 дней, находятся на карантине, сегодня таких 13 человек.

В настоящее время в мире от нового вируса погибло – 1525 (+142), выздоровело – 8263 (+1377), заражено – 67079 (+2643).
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