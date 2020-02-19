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В ТГУ им. Г.Р. Державина можно будет получить офицерские звания

Сегодня, 08:58
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В ТГУ им. Г.Р. Державина можно будет получить офицерские звания В Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина на базе Института военного образования объявлен набор студентов, которые смогут получить офицерские звания. В первой волне будет учиться более 100 человек. Время прохождения обучения составит три года.

По словам руководителя образовательного учреждения на данное направление будут набирать самых лучших - будут оцениваться средний балл в зачетной книжке, физическая подготовка и состояние здоровья.
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