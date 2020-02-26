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137 млн рублей – «СК Жупиков» вложила в создание «Олимпийского парка»
Сегодня, 15:32
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ООО «СК Жупиков» по договору пожертвования безвозмездно передала Тамбову Олимпийский парк. Строительная компания вложила в создание рекреационной зоны – 137 млн рублей.
За два года компания своими силами и на собственные средства провела масштабные работы. Сейчас в парке функционируют баскетбольная и волейбольная площадки, мини-футбольное поле. Есть площадка под хоккейную коробку, построен памп-трек и многое другое.
«Крупнейшая парковая зона северной части Тамбова Олимпийский парк – уникальное архитектурное и социальное решение для новых микрорайонов города», – считает глава города Тамбова Наталия Макаревич.
«Олимпийский» стал примером благоустройства общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
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