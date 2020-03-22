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Тамбовская больница закупит 100 тыс. масок
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Тамбова» закупит 100 тысяч медицинских масок за 197 тыс. рублей. В настоящее время в регионе сложилась непростая ситуация со средствами защиты, почти месяц масок нет в аптеках. В отдельных аптеках говорят, что средств медицинской защиты нет ни в продаже, ни в запасе.
Вначале марта вывоз за рубеж медицинских масок, бинтов и других средств медицинской защиты был запрещён.
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ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Тамбова» закупит 100 тысяч медицинских масок за 197 тыс. рублей.
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