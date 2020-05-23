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Жильцы дома на Клубной в Рассказово об угрозах: «Нас сжечь готовы!»
23 мая 2020
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В бывшем общежитии на ул. Клубная в городе Рассказово, который превратили в обсерватор проживают 137 человек, 64 из которых — дети. Ранее в жилом доме у нескольких человек был выявлен коронавирус.
По словам жильцов дома, в социальных сетях появились угрозы, среди пользователей звучат различные призывы.
«Вы читали, что про нас пишут в соцсетях? Да нас сжечь готовы!», - заявила порталу «ПроТамбов» жительница дома.
Режим обсервации в проблемном доме продлится до 3 июня. Дальше местные власти будут смотреть по ситуации.
Фото – «ПроТамбов»
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