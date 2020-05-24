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В сельскохозяйственной отрасли было создано свыше 5200 рабочих мест
Сегодня, 10:25
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За последние годы в сельскохозяйственной отрасли Тамбовской области было создано 5200 рабочих мест. Ежегодно в АПК инвестируется порядка 30 миллиардов рублей.
На сегодняшний день приоритетными направлениями развития Тамбовской области являются увеличение валового производства основных видов сельскохозяйственной продукции, развитие садоводства, овощеводства защищенного грунта, мясного и молочного животноводства, а также создание и модернизация мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции.
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