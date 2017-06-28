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Котовск может стать территорией опережающего развития
Сегодня, 07:38
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На очередном заседании комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных образований Российской Федерации (моногородов) принято решение рекомендовать присвоить статус ТОСЭР моногороду Котовску Тамбовской области.
По данным разработчика заявки – администрации Котовска, – уже сегодня есть не менее 15 потенциальных инвесторов – кандидатов в резиденты ТОСЭР, готовых открыть в городе новые производства, создать рабочие места и пополнять бюджеты всех уровней. Глава Котовска Алексей Плахотников уверен, что Котовск, обладая статусом ТОСЭР, станет привлекательной инвестиционной территорией, обладающей рядом важнейших преимуществ, в том числе развитой инфраструктурой, удобным местоположением, стабильной экономической ситуацией и благоприятным климатом.
Член комиссии, руководитель правительственной рабочей группы по развитию моногородов, вице-президент ВЭБ Ирина Макиева, выступая на совещании в Петровске, заявила о своей поддержке тамбовского моногорода: «Завтра мы собираемся на комиссию, я буду голосовать за Котовск и за Петровск». На том же совещании и замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский указал, что у моногорода Котовска Тамбовской области есть все перспективы стать территорией опережающего социально-экономического развития. Теперь заключение комиссии будет рассматривать председатель правительства Дмитрий Медведев.
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