|
Сколько в Тамбовской области построили жилья в 2018 году?
Сегодня, 10:09
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области по итогам 2018 года построено 858865 кв. м жилья, сообщает Тамбовстат. Сохранятся огромная диспропорция по муниципалитетам. Больше половины нового жилья построено в Тамбове и Тамбовском районе (Тамбов – 399993 кв.м, Тамбовский район – 141235 кв. м). В Мичуринске введено 42719 кв.м, в Рассказово – 34000 кв.м, в Уварово – 17520 кв. м.
Наиболее отсталые муниципалитеты по строительству жилья: Гавриловский район – 2949 кв.м, Бондарский район – 4535 кв.м, Пичаевский район – 5225 кв. м, Уметский район – 5508 кв. м, Уваровский район – 5553 кв. м, Староюрьевский район – 5696 кв. м, Мордовский район – 5715 кв. м, Ржаксинский район – 7683 кв. м.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.