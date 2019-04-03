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В Мичуринске разработали бренд «101 витамин»

Сегодня, 18:42
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В Мичуринске разработали бренд «101 витамин»
Мичуринский государственный аграрный университет зарегистрировал торговую марку «101 витамин» для выпуска продуктов функционального питания по уникальным рецептурам ученых образовательного учреждения. Свидетельство на товарный знак №648913 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации.

В 2019 году ассортимент пополнился новой продукцией. Сотрудники учебно-исследовательской лаборатории функционального питания разработали инновационные изделия – фруктово-медовое драже и смокву (фруктовый мармелад). Они изготовлены по комплексной малоотходной технологии, при которой вторичное сырье (выжимки) не утилизируется, а используется для дальнейшей переработки, что приводит к отсутствию отходов производства и позволяет предотвратить негативное воздействие на природную среду (загрязнение и закисление почвы).
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В Мичуринске разработали бренд «101 витамин»

Сегодня, 18:42
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