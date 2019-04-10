Тамбовский Центр распределения мяса компании Ашан растет Комментариев: 0



В настоящее время Центр выпускает широкий ассортимент охлажденных мясных полуфабрикатов, который включает стейки, мясо в маринадах, котлеты, колбаски, фарши. К концу апреля Ашан обещает порадовать потребителей новыми видами шашлыков и колбасок. В Центре распределения мяса трудятся 480 человек. С выходом на проектную мощность число рабочих составит уже 700 человек со средней зарплатой более 30 тысяч рублей.





Предприятие существует с середины 2017 года и динамично развивается. К концу 2020 года здесь выйдут на проектную мощность – 70 тысяч тонн в год. Строительство Центра по распределению мяса признали приоритетным инвестиционным проектом для экономики Тамбовской области, поэтому он получил государственную поддержку на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.



- Это предприятие отвечает всем существующим тенденциям и лучшим практикам, которые сейчас применяются во всем мире по производству охлажденной продукции из мяса говядины, свинины, кролика, баранины. Мы очень много работаем над тем, чтобы тамбовские фермеры поверили в нас и в этот проект. Мы искренне заинтересованы в партнёрстве с тамбовскими фермерами, готовы помогать им в выпуске и сбыте качественного мяса. Надеемся, что и они заинтересованы в нас, - отметила директор по закупкам и предложениям мясного направления "Ашан Ритейл Россия" Ирина Родионова.



Наличие собственного производства позволяет компании гарантировать лучшее качество и цену для клиента. Собственное мясоперерабатывающее производство – это только первый шаг в большом проекте «Фильер», который Ашан развивает во всех странах своего присутствия. Его суть состоит в том, чтобы выстроить единую технологическую цепочку – от выращивания скота до переработки, доставки до магазина и реализации конечному потребителю.



- Каждый инвестиционный проект очень важен для экономики Тамбовской области. Но данное предприятие является предметом особой гордости. Не каждый регион может похвастаться присутствием такого серьезного перерабатывающего предприятия компании с мировым именем. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы здесь перерабатывали как можно больше продукции тамбовских поставщиков, - поделился начальник управления сельского хозяйства области Александр Аксенов.

Центр распределения мяса "Ашан Ритейл Россия" - единственное предприятие такого формата в России. Продукция, произведенная здесь, поступает в торговую сеть Ашан разных регионов России - от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга. Управление сельского хозяйства Тамбовской области организовало для журналистов региональных СМИ пресс-тур на предприятие.В настоящее время Центр выпускает широкий ассортимент охлажденных мясных полуфабрикатов, который включает стейки, мясо в маринадах, котлеты, колбаски, фарши. К концу апреля Ашан обещает порадовать потребителей новыми видами шашлыков и колбасок. В Центре распределения мяса трудятся 480 человек. С выходом на проектную мощность число рабочих составит уже 700 человек со средней зарплатой более 30 тысяч рублей.Предприятие существует с середины 2017 года и динамично развивается. К концу 2020 года здесь выйдут на проектную мощность – 70 тысяч тонн в год. Строительство Центра по распределению мяса признали приоритетным инвестиционным проектом для экономики Тамбовской области, поэтому он получил государственную поддержку на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.- Это предприятие отвечает всем существующим тенденциям и лучшим практикам, которые сейчас применяются во всем мире по производству охлажденной продукции из мяса говядины, свинины, кролика, баранины. Мы очень много работаем над тем, чтобы тамбовские фермеры поверили в нас и в этот проект. Мы искренне заинтересованы в партнёрстве с тамбовскими фермерами, готовы помогать им в выпуске и сбыте качественного мяса. Надеемся, что и они заинтересованы в нас, - отметила директор по закупкам и предложениям мясного направления "Ашан Ритейл Россия" Ирина Родионова.Наличие собственного производства позволяет компании гарантировать лучшее качество и цену для клиента. Собственное мясоперерабатывающее производство – это только первый шаг в большом проекте «Фильер», который Ашан развивает во всех странах своего присутствия. Его суть состоит в том, чтобы выстроить единую технологическую цепочку – от выращивания скота до переработки, доставки до магазина и реализации конечному потребителю.- Каждый инвестиционный проект очень важен для экономики Тамбовской области. Но данное предприятие является предметом особой гордости. Не каждый регион может похвастаться присутствием такого серьезного перерабатывающего предприятия компании с мировым именем. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы здесь перерабатывали как можно больше продукции тамбовских поставщиков, - поделился начальник управления сельского хозяйства области Александр Аксенов.



