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» » » Тамбовский Центр распределения мяса компании Ашан растет

Тамбовский Центр распределения мяса компании Ашан растет

Сегодня, 16:56
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Центр распределения мяса "Ашан Ритейл Россия" - единственное предприятие такого формата в России. Продукция, произведенная здесь, поступает в торговую сеть Ашан разных регионов России - от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга. Управление сельского хозяйства Тамбовской области организовало для журналистов региональных СМИ пресс-тур на предприятие.

В настоящее время Центр выпускает широкий ассортимент охлажденных мясных полуфабрикатов, который включает стейки, мясо в маринадах, котлеты, колбаски, фарши. К концу апреля Ашан обещает порадовать потребителей новыми видами шашлыков и колбасок. В Центре распределения мяса трудятся 480 человек. С выходом на проектную мощность число рабочих составит уже 700 человек со средней зарплатой более 30 тысяч рублей.
Тамбовский Центр распределения мяса компании Ашан растет
Тамбовский Центр распределения мяса компании Ашан растет

Предприятие существует с середины 2017 года и динамично развивается. К концу 2020 года здесь выйдут на проектную мощность – 70 тысяч тонн в год. Строительство Центра по распределению мяса признали приоритетным инвестиционным проектом для экономики Тамбовской области, поэтому он получил государственную поддержку на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Это предприятие отвечает всем существующим тенденциям и лучшим практикам, которые сейчас применяются во всем мире по производству охлажденной продукции из мяса говядины, свинины, кролика, баранины. Мы очень много работаем над тем, чтобы тамбовские фермеры поверили в нас и в этот проект. Мы искренне заинтересованы в партнёрстве с тамбовскими фермерами, готовы помогать им в выпуске и сбыте качественного мяса. Надеемся, что и они заинтересованы в нас, - отметила директор по закупкам и предложениям мясного направления "Ашан Ритейл Россия" Ирина Родионова.

Наличие собственного производства позволяет компании гарантировать лучшее качество и цену для клиента. Собственное мясоперерабатывающее производство – это только первый шаг в большом проекте «Фильер», который Ашан развивает во всех странах своего присутствия. Его суть состоит в том, чтобы выстроить единую технологическую цепочку – от выращивания скота до переработки, доставки до магазина и реализации конечному потребителю.

- Каждый инвестиционный проект очень важен для экономики Тамбовской области. Но данное предприятие является предметом особой гордости. Не каждый регион может похвастаться присутствием такого серьезного перерабатывающего предприятия компании с мировым именем. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы здесь перерабатывали как можно больше продукции тамбовских поставщиков, - поделился начальник управления сельского хозяйства области Александр Аксенов.
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