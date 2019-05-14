Тамбовский «Пигмент» выпустил 3,2 млн тонн продукции Комментариев: 0 К 70-летнему юбилею тамбовское ПАО «Пигмент» – одно из крупнейших предприятий на российском рынке химической продукции – перешагнуло еще один производственный рубеж – 3,2 млн тонн.



Как сообщает пресс-служба компании, за всю 70-летнюю историю предприятия объем выпуска пигментов и красителей, которые производятся со дня основания «Пигмента», составили более 327 тыс. тонн. Добавок к бензинам, которые выпускаются с 1993 года, произведено 310 тыс. тонн; синтетических смол (запуск состоялся в 1994 году) – 336 тыс. тонн. Самое «молодое» направление – производство формалина – с 2011 года по настоящее время обеспечило объем 247 тыс. тонн. Выпуск сульфаминовой кислоты, единственным производителем которой в России и СНГ является «Пигмент» (с 1995 года), составил 87 тыс. тонн. В целом предприятие имеет в своем портфеле несколько сотен наименований продукции и является обладателем уникальных для России производств органических пигментов, красителей, оптических отбеливателей и иных веществ.



Сегодня компания продолжает свое эффективное развитие, осваивая новые направления, модернизируя и расширяя мощности, совершенствуя экологичность производства и качество продукции.



ПАО «Пигмент» – не только один из крупнейших налогоплательщиков Тамбовской области, но и активный участник федеральных программ по импортозамещению. В частности, за последние три года компания запустила собственное производство фталоцианина меди, расширила производство фталоцианиновых пигментов, ввела в эксплуатацию новую схему выпуска акриловых дисперсий, увеличив общую мощность до 20 тыс. тонн. Кроме того, был организован выпуск акриловых диспергаторов для синтетических моющих средств и товаров бытовой химии. По проекту «Строительная химия: поликарбоксилаты» компания вышла на серийные поставки уже в 2017 году, а в 2018-м увеличила объемы выпуска. По сульфаминовой кислоте доля ПАО «Пигмент» на рынке увеличилась на 6%, существенно потеснив китайских конкурентов. Сегодня продолжается реализация инвестиционных проектов в рамках программы импортозамещения. В 2018 году начались работы по увеличению мощности производства продукции специальной химии, а именно – первой и второй нитки. Первая часть проекта уже завершена, а вторая – увеличение мощности производства второй нитки – планируется к запуску в 2019 году. В результате общая мощность производства специальной химии составит 5 тыс. тонн в год. Объем налоговых отчислений за трехлетний период превысил 1 млрд рублей.



Важным проектом с точки зрения совершенствования экологичности производства и заботы об окружающей среде стало строительство нового закрытого накопителя для сточных вод. С помощью современных технологий накопитель позволит предприятию полностью исключить испарение стоков, что значительно улучшит состояние воздушной среды Тамбова. К 70-летнему юбилею тамбовское ПАО «Пигмент» – одно из крупнейших предприятий на российском рынке химической продукции – перешагнуло еще один производственный рубеж – 3,2 млн тонн.Как сообщает пресс-служба компании, за всю 70-летнюю историю предприятия объем выпуска пигментов и красителей, которые производятся со дня основания «Пигмента», составили более 327 тыс. тонн. Добавок к бензинам, которые выпускаются с 1993 года, произведено 310 тыс. тонн; синтетических смол (запуск состоялся в 1994 году) – 336 тыс. тонн. Самое «молодое» направление – производство формалина – с 2011 года по настоящее время обеспечило объем 247 тыс. тонн. Выпуск сульфаминовой кислоты, единственным производителем которой в России и СНГ является «Пигмент» (с 1995 года), составил 87 тыс. тонн. В целом предприятие имеет в своем портфеле несколько сотен наименований продукции и является обладателем уникальных для России производств органических пигментов, красителей, оптических отбеливателей и иных веществ.Сегодня компания продолжает свое эффективное развитие, осваивая новые направления, модернизируя и расширяя мощности, совершенствуя экологичность производства и качество продукции.ПАО «Пигмент» – не только один из крупнейших налогоплательщиков Тамбовской области, но и активный участник федеральных программ по импортозамещению. В частности, за последние три года компания запустила собственное производство фталоцианина меди, расширила производство фталоцианиновых пигментов, ввела в эксплуатацию новую схему выпуска акриловых дисперсий, увеличив общую мощность до 20 тыс. тонн. Кроме того, был организован выпуск акриловых диспергаторов для синтетических моющих средств и товаров бытовой химии. По проекту «Строительная химия: поликарбоксилаты» компания вышла на серийные поставки уже в 2017 году, а в 2018-м увеличила объемы выпуска. По сульфаминовой кислоте доля ПАО «Пигмент» на рынке увеличилась на 6%, существенно потеснив китайских конкурентов. Сегодня продолжается реализация инвестиционных проектов в рамках программы импортозамещения. В 2018 году начались работы по увеличению мощности производства продукции специальной химии, а именно – первой и второй нитки. Первая часть проекта уже завершена, а вторая – увеличение мощности производства второй нитки – планируется к запуску в 2019 году. В результате общая мощность производства специальной химии составит 5 тыс. тонн в год. Объем налоговых отчислений за трехлетний период превысил 1 млрд рублей.Важным проектом с точки зрения совершенствования экологичности производства и заботы об окружающей среде стало строительство нового закрытого накопителя для сточных вод. С помощью современных технологий накопитель позволит предприятию полностью исключить испарение стоков, что значительно улучшит состояние воздушной среды Тамбова.



