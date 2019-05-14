Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Стоимость билета на 70 внутриобластных маршрутах вырастет на 15-19%

Под видом памятника в Тамбове хотят возвести «тамбовский кремль»

ФК «Тамбов» оставит нас без штанов?

В Тамбове открылся XIII театральный фестиваль имени Н.Х.Рыбакова

В Тамбове прошли праздничные мероприятия посвященные Дню Победы

Маршрут «Бессмертного полка» в Тамбове нужно выбрать на референдуме

В Тамбове убрали «Бессмертный полк» с центральных улиц города

На следующей неделе стартует театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова

Десятки тысяч тамбовчан встретили Первомай

В Мичуринске планируют создать общественные префектуры

Тамбов в тройке беднейших городов России

В Уварово ураганный ветер сорвал кровлю у дома престарелых

» » » Тамбовский «Пигмент» выпустил 3,2 млн тонн продукции

Тамбовский «Пигмент» выпустил 3,2 млн тонн продукции

Вчера, 12:22
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовский «Пигмент» выпустил 3,2 млн тонн продукцииК 70-летнему юбилею тамбовское ПАО «Пигмент» – одно из крупнейших предприятий на российском рынке химической продукции – перешагнуло еще один производственный рубеж – 3,2 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба компании, за всю 70-летнюю историю предприятия объем выпуска пигментов и красителей, которые производятся со дня основания «Пигмента», составили более 327 тыс. тонн. Добавок к бензинам, которые выпускаются с 1993 года, произведено 310 тыс. тонн; синтетических смол (запуск состоялся в 1994 году) – 336 тыс. тонн. Самое «молодое» направление – производство формалина – с 2011 года по настоящее время обеспечило объем 247 тыс. тонн. Выпуск сульфаминовой кислоты, единственным производителем которой в России и СНГ является «Пигмент» (с 1995 года), составил 87 тыс. тонн. В целом предприятие имеет в своем портфеле несколько сотен наименований продукции и является обладателем уникальных для России производств органических пигментов, красителей, оптических отбеливателей и иных веществ.

Сегодня компания продолжает свое эффективное развитие, осваивая новые направления, модернизируя и расширяя мощности, совершенствуя экологичность производства и качество продукции.

ПАО «Пигмент» – не только один из крупнейших налогоплательщиков Тамбовской области, но и активный участник федеральных программ по импортозамещению. В частности, за последние три года компания запустила собственное производство фталоцианина меди, расширила производство фталоцианиновых пигментов, ввела в эксплуатацию новую схему выпуска акриловых дисперсий, увеличив общую мощность до 20 тыс. тонн. Кроме того, был организован выпуск акриловых диспергаторов для синтетических моющих средств и товаров бытовой химии. По проекту «Строительная химия: поликарбоксилаты» компания вышла на серийные поставки уже в 2017 году, а в 2018-м увеличила объемы выпуска. По сульфаминовой кислоте доля ПАО «Пигмент» на рынке увеличилась на 6%, существенно потеснив китайских конкурентов. Сегодня продолжается реализация инвестиционных проектов в рамках программы импортозамещения. В 2018 году начались работы по увеличению мощности производства продукции специальной химии, а именно – первой и второй нитки. Первая часть проекта уже завершена, а вторая – увеличение мощности производства второй нитки – планируется к запуску в 2019 году. В результате общая мощность производства специальной химии составит 5 тыс. тонн в год. Объем налоговых отчислений за трехлетний период превысил 1 млрд рублей.

Важным проектом с точки зрения совершенствования экологичности производства и заботы об окружающей среде стало строительство нового закрытого накопителя для сточных вод. С помощью современных технологий накопитель позволит предприятию полностью исключить испарение стоков, что значительно улучшит состояние воздушной среды Тамбова.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

«Пигмент» увеличил экспорт на 30 процентов

Объем производства «Пигмента» достиг 1,6 млрд. рублей

«Пигмент» увеличивает производство

Пигмент увеличил производство на 15%

Тамбовский «Пигмент» произвел продукции на сумму 3,7 млрд рублей

Объемы производства на «Пигменте» остались на прежнем уровне

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбовской области растет число микрозаймов

Сегодня, 09:44
0
За 2018 год микрофинансовыми организациями Тамбовской области было заключено на 29% больше договоров на общую сумму 809,7 млн рублей. Годом ранее – на 626,2 млн, сообщает Банк России.

Жители Инжавино жалуются на стоимость проезда до Тамбова

Сегодня, 09:08
0
Жительница Инжавинского района Елена Жмырёва сообщила о повышении стоимости проезда с 250 до 300 рублей из Инжавино в Тамбов.

Светлана Калинина: «Мы увидели воркауты, на которых просто можно получить увечья»

Сегодня, 08:26
0
В Сочи проходит медиафорум независимых СМИ «Правда и справедливость», участниками стали более 500 человек, мероприятие проводит Общероссийский народный фронт.

В Ржаксе из кранов течет не вода, а глина с землей

Сегодня, 07:57
0
Жительница Ржаксы Галина Трушина сообщила о вопиющей ситуации с водоснабжением поселка. Информация опубликована на неофициальном сайте губернатора Александра Никитина.

Стоимость билета на 70 внутриобластных маршрутах вырастет на 15-19%

Сегодня, 07:55
0
В Тамбовской области до конца мая произойдет поэтапное повышение стоимости проезда на общественном транспорте на 70 внутриобластных маршрутах, размер платы вырастет на 15-19%.

С 3 июня в Тамбовской области прекратится аналоговое вещание

Сегодня, 07:43
0
3 июня 2019 года в Тамбовской области будет отключено аналоговое вещание на телевидение.

В Моршанске из ДОСААФ украли 500 кг металла

Сегодня, 07:38
0
В Моршанске с территории автодрома автомобильной школы ДОСААФ украли около пятисот килограммов лома черного металла.

Мощи Матроны пробудут в Тамбове до 26 мая

Сегодня, 07:06
0
С 13 по 26 мая в Тамбове пробудут мощи святой Матроны Московской. Верующие могут прикоснуться к мощам в Спасо-Преображенском соборе Тамбова.

Архитектурное надругательство над центром Тамбова?

Вчера, 20:38
0
Сегодня стали известны планы по строительству в Сквере имени Зои Космодемьянской «памятника героям всех времен». Неизвестный автор конкурсного проекта предлагает построить в центре Тамбова кремлевскую стену.

«Рязанское дело» и «Бессмертный полк» в Тамбове

Вчера, 19:26
0
В далеком 1959 году руководство Рязанской области вредительскими методами обеспечило трехгодовой план по производству мяса. Эта история напоминает приписки в «Бессмертном полку» в Тамбове.

Африканский футбольный ветеран может прийти в ФК «Тамбов»

Вчера, 18:13
0
Шесть африканских игроков и 36-летний полузащитник Яя Туре могут перейти в ФК «Тамбов».

Школьник на велосипеде пострадал в ДТП в Тамбове

Вчера, 13:09
0
В Тамбове 14 мая на улице Советской мальчик 2007 года рождения, управляя велосипедом, выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора и столкнулся с TOYOTA HILUX.

У тамбовского предпринимателя похитили 97 тонн зерна

Вчера, 12:30
0
Жители Республики Дагестан подозреваются в хищении почти 97 тонн зерна у предпринимателя из Сосновского района Тамбовской области.

Под видом памятника в Тамбове хотят возвести «тамбовский кремль»

Вчера, 12:28
0
На сайте администрации города Тамбова опубликован проект памятника по увековечиванию памяти тамбовчан-героев в сквере им.З.Космодемьянской по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 87А.

Тамбовский «Пигмент» выпустил 3,2 млн тонн продукции

Вчера, 12:22
0
К 70-летнему юбилею тамбовское ПАО «Пигмент» – одно из крупнейших предприятий на российском рынке химической продукции – перешагнуло еще один производственный рубеж – 3,2 млн тонн.

Возле могилы Мичурина вырублены старые деревья

Вчера, 12:05
0
В Мичуринске разгорается скандал вокруг могилы селекционера Ивана Мичурина. Возле могилы Мичурина вырублены экспериментальные деревья и планируют построить спортивную площадку.

Александр Никитин на 34 месте в общем рейтинге глав регионов

14 мая 2019
0
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование, посвященное оценке деятельности руководителей субъектов Российской Федерации.

Ветераны боевых действий приняли участие в параде

14 мая 2019
0
Спустя 20 лет ветеранские организации Тамбовской области приняли участие в параде в день Победы в городе Тамбове.

Глава Тамбовского района владеет квартирой в Чехии

13 мая 2019
0
Опубликованы сведения о доходах работников администрации Тамбовского района Тамбовской области.

В Тамбовской области построят крупнейшую в России теплицу

13 мая 2019
0
После завершения строительства тепличного комплекса в Мичуринском районе он станет крупнейшим в России тепличным комплексом по выращиванию овощей закрытого грунта.

Тамбов заподозрили в приписках "Бессмертного полка"

13 мая 2019
0
На официальном сайте движения "Бессмертный полк" появилась новость, в которой ставится под сомнение реальная численность участников акции 9 мая 2019 года Тамбове.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, умвд, юрий жирков

Показать все теги