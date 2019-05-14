В Тамбовской области растет число микрозаймов Комментариев: 0



За 2018 год микрофинансовыми организациями региона было заключено более 96,5 тысяч договоров микрозайма на общую сумму 809,7,1 млн рублей. Годом ранее тамбовчане заключили 77,9 тысяч договоров на сумму 626,2 млн.



Займы «до зарплаты» по-прежнему остаются популярными у тамбовчан. На начало 2019 года ими воспользовались 37804 жителя области. Годом ранее их было на 18% меньше. Большая часть микрозаймов в прошлом году предоставлена физическим лицам. Граждане заняли у МФО 710,2 млн рублей, что почти на 30% больше, чем в 2017-м году. Средняя сумма договора составила 21,4 тысячу рублей при 19,5 годом ранее. За год выросло и число займов для юридических лиц, которые в 2018 году получили займы на сумму 81,5 млн рублей, что на 72% больше, чем в 2017-м. За 2018 год микрофинансовыми организациями Тамбовской области было заключено на 29% больше договоров на общую сумму 809,7 млн рублей. Годом ранее – на 626,2 млн, сообщает Банк России.За 2018 год микрофинансовыми организациями региона было заключено более 96,5 тысяч договоров микрозайма на общую сумму 809,7,1 млн рублей. Годом ранее тамбовчане заключили 77,9 тысяч договоров на сумму 626,2 млн.Займы «до зарплаты» по-прежнему остаются популярными у тамбовчан. На начало 2019 года ими воспользовались 37804 жителя области. Годом ранее их было на 18% меньше. Большая часть микрозаймов в прошлом году предоставлена физическим лицам. Граждане заняли у МФО 710,2 млн рублей, что почти на 30% больше, чем в 2017-м году. Средняя сумма договора составила 21,4 тысячу рублей при 19,5 годом ранее. За год выросло и число займов для юридических лиц, которые в 2018 году получили займы на сумму 81,5 млн рублей, что на 72% больше, чем в 2017-м.



