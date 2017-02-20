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В районах Тамбовской области на маршруты выйдут новые автобусы
Вчера, 16:42
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Тамбовским перевозчикам вручены ключи от новых автобусов, работающих на газомоторном топливе. Они будут курсировать в Моршанском, Инжавинском, Уваровском, Кирсановском районах и Котовске.
Приобретение автобусов осуществлялось в рамках федеральной и региональной программ по переводу автопарка на метан. Как сообщили в областной администрации, перевозчикам была оказана господдержка в виде компенсации части затрат по лизинговым договорам.
Газомоторное топливо является экологичным и экономичным. Один кубометр метана сегодня стоит всего 14 рублей.
Некоторое время назад МУП «Тамбовгортранс» приобрело 36 низкопольных автобусов для перевозок в областном центре. Еще 10 метановых автобусов пополнили автопарк в Сосновском, Моршанском, Ржаксинском районах и Котовске.
Фото областной администрации.
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