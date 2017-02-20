В районах Тамбовской области на маршруты выйдут новые автобусы

На остановках в Тамбове установят 16 информационных табло 0 Монтажные работы начнутся ориентировочно в конце лета и продлятся около двух месяцев

Военнослужащие помогли ГИБДД 0 В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Военной автомобильной инспекции и регионального управления ГИБДД подготовили для военнослужащих войсковых частей Тамбовского гарнизона различные акции и мероприятия, направленные на профилактику аварийности среди военнослужащих на личном и служебном

Качество жизни в Тамбовской области оставляет желать лучшего 0 Тамбовская область снизила свои позиции в рейтинге регионов по качеству жизни. По итогам 2016 года наш регион занял 33 место, опустившись на 5 позиций по сравнению с 2015 годом. Аналитический материал подготовили эксперты РИА "Рейтинг".

Правительство снизило финансирование ведущих вузов 0 11 ведущих региональных вузов и 10 университетов Москвы и Петербурга недополучат на свое развитие в общей сумме 12,7 млрд руб. в течение ближайших трех лет. Так, в 2017 г. вместо запланированных 14,5 млрд вузам выделено только 10,3 млрд. Распоряжение об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев,

Тамбовский кукольный театр: репертуар на март-2017 0 В программе спектакли как для детей, так и для взрослых.

В праздничные дни автоинспекторы будут работать усиленно 0 На этой неделе в Тамбовской области пройдут сразу несколько рейдов ГИБДД. Все профилактические мероприятия приходятся на предпраздничный и праздничные дни.

Тамбовщина примет участие в международной выставке "Интурмаркет" 0 Тамбовская область представит свои усадьбы, мичуринские яблоки, природные достопримечательности, сувенирную и печатную продукцию.

ФГУП «Племенной завод «Пригородный» уйдет с молотка 0 Российское буржуазное государство ведёт себя как законченный алкоголик, который всё распродаёт из дома, в том числе и курицу, несущую золотые яйца

В центре Тамбова временно запретят остановку 0 В связи с подготовкой к празднованию Дня защитника Отечества и 8 марта на некоторых улицах в Тамбове будет запрещена остановка транспорта.

Любителей прекрасного ждет очередная выставка 0 Вниманию тамбовчан будут представлены более ста работ, среди которых – графика и этюды

В Тамбове произошла поножовщина с трупом и пострадавшими 0 По одной из версий, между погибшим и пострадавшими произошел конфликт, который закончился резней.

Тамбовский драматический театр готовит три премьеры 0 В начале февраля театр представил публике спектакль «Варшавская мелодия».

В областном центре начинается празднование Широкой Масленицы 0 С 20 по 26 февраля в областном центре пройдут Масленичные народные гулянья.

Резкое потепление в Тамбове может привести к подтоплению 0 Температура воздуха в городе может подняться до +5 градусов. Также прогнозируется обильное выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя.