Всемирный день авиации и космонавтики Комментариев: 0

В этот день в 1961 году наши соотечественники впервые совершили невероятное. Имя Юра стало нарицательным. Каждый год 12 апреля всех нас переполняют чувства радости и гордости. Причина проста: ровно 58 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин на ракете «Восток» первым покорил космическое пространство, и это достижение вывело нашу страну в лидеры по освоению космоса. И сегодня эта дата известна всем как Всемирный день авиации и космонавтики! 108 минут изменили жизнь всего человечества.



Ежегодно по всей стране этот день сопровождается яркими и праздничными мероприятиями, выставками, конкурсами, космическими квестами, творческими встречами и спортивными мероприятиями.



В Москве состоялась церемония возложения цветов к Кремлевской стене, где покоится прах Юрия Алексеевича Гагарина, Сергея Павловича Королева и других выдающихся пионеров космоса.



В этом году Президент России Владимир Владимирович Путин посетит одно из ведущих предприятий Госкорпорации «Роскосмос» — НПО «Энергомаш», которое является мировым лидером в области жидкостного ракетного двигателестроения. На ВДНХ в павильоне «Космонавтика и авиация» космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин проведет космический диктант, в котором смогут принять участие все желающие, посетившие выставку в этот день. Кроме того, на ВДНХ пройдет волонтерский фестиваль «Пора в космос», организованный Ассоциацией музеев космонавтики России.



На Байконуре в этот день состоится Гагаринский марафон — традиционный для Байконура забег в честь Дня космонавтики. Протяженность дистанции — от «Гагаринского старта» до памятника Гагарину в городе Байконуре — 32 км. В забеге примут участие команды филиалов ЦЭНКИ, РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», ГКНПЦ им. Хруничева, а также городских организаций.



На Восточном праздник стартует с традиционной легкоатлетической эстафеты от Стартового комплекса космодрома. В этом году она посвящена 110-летию со дня рождения академика Владимира Павловича Бармина. Участниками забега станут сотрудники космодрома, студенты инженерно-физического факультета АмГУ и Амурского колледжа строительства и ЖКХ, сборная города г. Свободный. Финиш марафона — на площади Циолковского, где запланировано возложение цветов к бюстам Юрия Алексеевича Гагарина и Константина Эдуардовича Циолковского.



Вечером 12 апреля для работников и ветеранов ракетно-космической отрасли в Московском Государственном Кремлевском Дворце пройдет праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. Роскосмос поздравляет всех с этим большим праздником! Мы говорим «СПАСИБО» всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной! Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на предприятиях и в организациях отрасли: благодря ВАМ звезды действительно становятся ближе! В этот день в 1961 году наши соотечественники впервые совершили невероятное. Имя Юра стало нарицательным. Каждый год 12 апреля всех нас переполняют чувства радости и гордости. Причина проста: ровно 58 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин на ракете «Восток» первым покорил космическое пространство, и это достижение вывело нашу страну в лидеры по освоению космоса. И сегодня эта дата известна всем как Всемирный день авиации и космонавтики! 108 минут изменили жизнь всего человечества.Ежегодно по всей стране этот день сопровождается яркими и праздничными мероприятиями, выставками, конкурсами, космическими квестами, творческими встречами и спортивными мероприятиями.В Москве состоялась церемония возложения цветов к Кремлевской стене, где покоится прах Юрия Алексеевича Гагарина, Сергея Павловича Королева и других выдающихся пионеров космоса.В этом году Президент России Владимир Владимирович Путин посетит одно из ведущих предприятий Госкорпорации «Роскосмос» — НПО «Энергомаш», которое является мировым лидером в области жидкостного ракетного двигателестроения. На ВДНХ в павильоне «Космонавтика и авиация» космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин проведет космический диктант, в котором смогут принять участие все желающие, посетившие выставку в этот день. Кроме того, на ВДНХ пройдет волонтерский фестиваль «Пора в космос», организованный Ассоциацией музеев космонавтики России.На Байконуре в этот день состоится Гагаринский марафон — традиционный для Байконура забег в честь Дня космонавтики. Протяженность дистанции — от «Гагаринского старта» до памятника Гагарину в городе Байконуре — 32 км. В забеге примут участие команды филиалов ЦЭНКИ, РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», ГКНПЦ им. Хруничева, а также городских организаций.На Восточном праздник стартует с традиционной легкоатлетической эстафеты от Стартового комплекса космодрома. В этом году она посвящена 110-летию со дня рождения академика Владимира Павловича Бармина. Участниками забега станут сотрудники космодрома, студенты инженерно-физического факультета АмГУ и Амурского колледжа строительства и ЖКХ, сборная города г. Свободный. Финиш марафона — на площади Циолковского, где запланировано возложение цветов к бюстам Юрия Алексеевича Гагарина и Константина Эдуардовича Циолковского.Вечером 12 апреля для работников и ветеранов ракетно-космической отрасли в Московском Государственном Кремлевском Дворце пройдет праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. Роскосмос поздравляет всех с этим большим праздником! Мы говорим «СПАСИБО» всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной! Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать на предприятиях и в организациях отрасли: благодря ВАМ звезды действительно становятся ближе!



