Архитектурное надругательство над центром Тамбова? Комментариев: 0



Далее ещё интереснее: «Памятник гармонично вписывается в окружающую среду. Художественное и архитектурно-планировочное решение памятника выполнено в органичной увязке с существующей застройкой, благоустройством и в соответствии с генеральным планом города».



Кирпичная стена за памятником Зое Космодемьянской изуродует объект культурного наследия. Вероятно, тамбовская религиозная элита не смогла протащить идею сооружения стены, ограждающей территорию вокруг храмов и колокольни, решив сделать из стены «памятник». Всё чинно и благородно. Против увековечивания памяти героев различных войн никто же не будет выступать. Один в поле воин у нас депутат Тамбовской городской Думы



Берлинская стена, разделяющая ФРГ и ГДР, появилась в 1961 году и просуществовала до 1989 года. Немецкий политик Вилли Брандт называл её «Позорной стеной». Нет сомнений, что этот «самозваный» памятник постигнет такая же судьба. Пусть строят. Поколение слуг народа сменится и восстановит нарушенный архитектурный облик Тамбова.

Владислав Федоров Сегодня стали известны планы по строительству в Сквере имени Зои Космодемьянской «памятника героям всех времен». Неизвестный автор конкурсного проекта предлагает построить в центре Тамбова кремлевскую стену. «Памятник выполнен в образе монастырской стены с башнями, исторически символизирующими непобедимость и защиту от врага. На стене расположены мемориальные плиты, на которых увековечены имена героев», - говорится в пояснительной записке.Далее ещё интереснее: «Памятник гармонично вписывается в окружающую среду. Художественное и архитектурно-планировочное решение памятника выполнено в органичной увязке с существующей застройкой, благоустройством и в соответствии с генеральным планом города».Кирпичная стена за памятником Зое Космодемьянской изуродует объект культурного наследия. Вероятно, тамбовская религиозная элита не смогла протащить идею сооружения стены, ограждающей территорию вокруг храмов и колокольни, решив сделать из стены «памятник». Всё чинно и благородно. Против увековечивания памяти героев различных войн никто же не будет выступать. Один в поле воин у нас депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров , который планирует отменить через прокуратуру решение депутатов гордумы о сооружении кирпичной стены в центре Тамбова.Берлинская стена, разделяющая ФРГ и ГДР, появилась в 1961 году и просуществовала до 1989 года. Немецкий политик Вилли Брандт называл её «Позорной стеной». Нет сомнений, что этот «самозваный» памятник постигнет такая же судьба. Пусть строят. Поколение слуг народа сменится и восстановит нарушенный архитектурный облик Тамбова.



