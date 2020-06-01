Владислав Федоров поборется за должность губернатора Тамбовской области Комментариев: 0



Тамбов-информ: Расскажите, почему Вы решили принять участие в выборах? Обычно политологи консультируют, стоят за спинами кандидатов, почему сейчас наоборот?

Владислав Федоров: Я планирую принять участие в выборах главы администрации Тамбовской области, потому что мне надоел бардак. Нельзя болтаться как известная субстанция в проруби. Надо так: за или против. Я против. Против самых низких в ЦФО зарплат, против работы вахтой в Москве, против кумовства, против необоснованного роста тарифов ЖКХ, против убитых дорог, против отсутствия прямых выборов глав муниципалитетов. В кризисное время нужно всем прийти на помощь стране и работать вместе с властью, если же власть не способна на эффективную работу, то нужно самим становиться властью. Нужны дела большие и малые.



Тамбов-информ: Сможете ли Вы собрать подписи для выдвижения?

Владислав Федоров: Для того, чтобы стать кандидатом нужно собрать подписи не менее 7% муниципальных депутатов. К большинству из них я отношусь критически, но переговоры с некоторыми уважаемыми людьми уже начались. Я считаю, что эта норма создает искусственные барьеры. Вы сами знаете отношение общества к депутатам.



Тамбов-информ: Почему справедливоросс Павел Плотников выдвинул свою кандидатуру?

Владислав Федоров: Я считаю, что выдвижение Павла Плотникова – это неудачная попытка подобрать спарринг-партнера на губернаторские выборы, которые хотят сделать скучными и без конкуренции идей. Кроме обитателей тамбовского белого дома его мало кто знает.



Тамбов-информ: Какие у Вас будут первые шаги в должности губернатора?

Владислав Федоров: Предлагаю назначить представителем нашего региона в Совете Федерации известного музыканта Сергея Шнурова. Кстати, Сергей выступал на рок-фестивале «Чернозем» в 2018 году, поэтому хоть немного, но знаком с нашим регионом. Тем более, что у группы «Ленинград» здесь много поклонников. Третьим претендентом на должность главы администрации Тамбовской области стал политолог Владислав Федоров. Выборы состоятся 13 сентября 2020 года. Во вторник, 2 июня, на видеоконференции с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным президент Владимир Путин поддержал выдвижение Александра Никитина на выборы главы Тамбовской области.Расскажите, почему Вы решили принять участие в выборах? Обычно политологи консультируют, стоят за спинами кандидатов, почему сейчас наоборот?Я планирую принять участие в выборах главы администрации Тамбовской области, потому что мне надоел бардак. Нельзя болтаться как известная субстанция в проруби. Надо так: за или против. Я против. Против самых низких в ЦФО зарплат, против работы вахтой в Москве, против кумовства, против необоснованного роста тарифов ЖКХ, против убитых дорог, против отсутствия прямых выборов глав муниципалитетов. В кризисное время нужно всем прийти на помощь стране и работать вместе с властью, если же власть не способна на эффективную работу, то нужно самим становиться властью. Нужны дела большие и малые.Сможете ли Вы собрать подписи для выдвижения?Для того, чтобы стать кандидатом нужно собрать подписи не менее 7% муниципальных депутатов. К большинству из них я отношусь критически, но переговоры с некоторыми уважаемыми людьми уже начались. Я считаю, что эта норма создает искусственные барьеры. Вы сами знаете отношение общества к депутатам.Почему справедливоросс Павел Плотников выдвинул свою кандидатуру?Я считаю, что выдвижение Павла Плотникова – это неудачная попытка подобрать спарринг-партнера на губернаторские выборы, которые хотят сделать скучными и без конкуренции идей. Кроме обитателей тамбовского белого дома его мало кто знает.Какие у Вас будут первые шаги в должности губернатора?Предлагаю назначить представителем нашего региона в Совете Федерации известного музыканта Сергея Шнурова. Кстати, Сергей выступал на рок-фестивале «Чернозем» в 2018 году, поэтому хоть немного, но знаком с нашим регионом. Тем более, что у группы «Ленинград» здесь много поклонников.



