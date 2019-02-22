В Котовском лыжном марафоне примут участие почти 200 лыжников Комментариев: 0

В Котовске 24 февраля пройдет лыжный марафон, для участия в котором заявки подали почти 200 спортсменов. В котовском лыжном марафоне побегут представители Тамбовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Пензенской и Рязанской областей.



Трасса



От 16 и старше



Первые участники марафона уже получили номера 23 февраля. Среди них Александр Гавриков. Для спортсмена эта гонка будет восьмым стартом и завершит соревновательный сезон 2018-2019 годов. Александр сам тренирует молодых лыжников на базе лицея №21 г. Тамбова. Александр Гавриков был учителем физической культуры у самого сильного тамбовского юниора Никиты Смирнова, который сейчас успешно выступает на Всероссийских лыжных соревнованиях.



Для



Владислав Федоров В Котовске 24 февраля пройдет лыжный марафон, для участия в котором заявки подали почти 200 спортсменов. В котовском лыжном марафоне побегут представители Тамбовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Пензенской и Рязанской областей.Дистанция будет состоять из кругов протяженностью 10 километров. На трассе будет организовано два пункта питания лыжников: первый в районе стартовой поляны в специальном коридоре после разворота на следующий круг, второй пункт питания сделали в районе 4 километра. Оргкомитет Марафона сообщает, что 24 февраля в районе стартовой поляны для всех спортсменов, болельщиков, гостей соревнований будет организована палатка для обогрева. Участнику марафона необходимо каждые 20 минут пить изотонические напитки, кисель или воду с лимоном и мёдом. Это необходимо для предотвращения обезвоживания и восполнения энергетических потерь.Самыми опытными участниками марафона будут 71-летний Валерий Николаевич Сюй-Кей-Мин, который представляет Тамбов и 69-летний воронежец Иван Барбашин. А самыми юными участниками станут 16-летний тамбовчанин Михаил Беляков, 18-летний котовчанин Данил Дружинин и 18-летний Артем Обухов.Первые участники марафона уже получили номера 23 февраля. Среди них Александр Гавриков. Для спортсмена эта гонка будет восьмым стартом и завершит соревновательный сезон 2018-2019 годов. Александр сам тренирует молодых лыжников на базе лицея №21 г. Тамбова. Александр Гавриков был учителем физической культуры у самого сильного тамбовского юниора Никиты Смирнова, который сейчас успешно выступает на Всероссийских лыжных соревнованиях.Для лыжных гонок в Тамбовской области марафон - это уникальное спортивное событие, которое требует больших организационных и финансовых затрат. Высокий уровень соревнований подтверждает большое количество сильных спортсменов из других регионов России, которые отправили заявки. Желаем удачи и терпения всем участникам марафона!



