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В Тамбовской области пьяный водитель «скорой» сбил велосипедиста
Вчера, 12:45
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В рабочем поселке Токаревка автомобиль «скорой медицинской помощи» попал в ДТП. Вчера в 17.10 на улице Тамбовской у дома №10 48-летний водитель машины сбил велосипедиста, 46-летнего мужчину. По сообщению УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, автомобилист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина, управляющий велосипедом, получил телесные повреждения, с которыми его госпитализировали в Токаревскую центральную районную больницу.
По предварительным данным, автомобиль "скорой помощи" находился на ремонте, и водитель выехал на нем без разрешения должностных лиц учреждения.
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