Фото ДТП в Строителе, в котором пострадал ребёнок Комментариев: 0

В поселке Строитель 6 июля водитель автомобиля «Mazda-6», мужчина 1992 года рождения, при выезде задним ходом со стоянки на проезжую часть допустил столкновение с автомобилем «Daewoo Matiz», под управлением женщины 1991 года рождения, которая двигалась по проезжей части. В результате ДТП водители автомобилей не пострадали. Пассажир автомобиля «Daewoo Matiz», четырехлетний мальчик, был доставлен в Детскую областную больницу с различными телесными повреждениями.



В тот же день на дворовой территории в районе дома № 28/2 улицы Набережная города Тамбова водитель велосипеда «СТИНГЕР», мальчик 2007 года рождения, допустил столкновение с остановившимся автомобилем «Hyundai Santa Fe», под управлением мужчины 1955 года рождения. В результате происшествия десятилетний мальчик вместе с родителями самостоятельно обратился за медицинской помощью в городскую больницу имени Архиепископа Луки.



По данным ГИБДД, за минувшие сутки, 6 июля, на территории Тамбовской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили ранения, при этом среди пострадавших были два ребенка. В поселке Строитель 6 июля водитель автомобиля «Mazda-6», мужчина 1992 года рождения, при выезде задним ходом со стоянки на проезжую часть допустил столкновение с автомобилем «Daewoo Matiz», под управлением женщины 1991 года рождения, которая двигалась по проезжей части. В результате ДТП водители автомобилей не пострадали. Пассажир автомобиля «Daewoo Matiz», четырехлетний мальчик, был доставлен в Детскую областную больницу с различными телесными повреждениями.В тот же день на дворовой территории в районе дома № 28/2 улицы Набережная города Тамбова водитель велосипеда «СТИНГЕР», мальчик 2007 года рождения, допустил столкновение с остановившимся автомобилем «Hyundai Santa Fe», под управлением мужчины 1955 года рождения. В результате происшествия десятилетний мальчик вместе с родителями самостоятельно обратился за медицинской помощью в городскую больницу имени Архиепископа Луки.По данным ГИБДД, за минувшие сутки, 6 июля, на территории Тамбовской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили ранения, при этом среди пострадавших были два ребенка.



