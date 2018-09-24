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В Тамбове вновь страдают участники долевого строительства

Сегодня, 09:17
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Прокуратурой Октябрьского района выявлены нарушения прав участников долевого строительства многоквартирного дома с помещениями общественного назначения на улице Агапкина, д. 25А, г. Тамбова, допущенные застройщиком ООО «ТамбовКапиталПроект».

В ходе проведенной проверки установлено, что указанный дом введен в эксплуатацию в ноябре 2015 года. Однако до настоящего времени входная группа подъезда №3 указанного дома не имеет предусмотренного проектной документацией тамбура. В полном объеме не выполнены обязательства по установке и вводу в эксплуатацию индивидуальных приборов учета тепловой энергии в жилые помещения дома, что повлекло невозможность их применения при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы.

Все это нарушает права и законные интересы собственников помещений многоквартирного дома. Для устранения выявленных нарушений законодательства прокуратура внесла представление генеральному директору ООО «ТамбовКапиталПроект».
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