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Мама с сыном отравились угарным газом в Гавриловском районе
Сегодня, 16:39
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Наступившие холода открывают ужасную статистику гибели людей от отравлений угарным газом. 29 сентября трагедия произошла в Гавриловском районе Тамбовской области, где мужчина нашел без сознания 33-летнюю жену и 11-летнего сына. Как сообщает следственный комитет, прибывшие медицинские работники госпитализировали женщину с ребенком в больницу, где они через непродолжительное время скончались. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом.
По данному факту Кирсановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области начата доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшей трагедии.
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