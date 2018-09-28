Мама с сыном отравились угарным газом в Гавриловском районе 0 Наступившие холода открывают ужасную статистику гибели людей от отравлений угарным газом. 29 сентября трагедия произошла в Гавриловском районе Тамбовской области, где мужчина нашел без сознания 33-летнюю жену и 11-летнего сына.

Краеведческий диктант в Тамбове писали 100 человек 0 В Тамбове 29 сентября впервые состоялся краеведческий диктант, в котором приняли участие около 100 человек. На выполнение заданий по истории и литературе Тамбовщины отводилось 40 минут, но многие справились досрочно. Итоги краеведческого диктанта будут подведены 4 октября.

Теперь с должниками по алиментам беседуют священники 0 Теперь злостных неплательщиков алиментов на содержание детей ждет не только лишение водительских прав и права выезда за границу, но также беседа со священником.

Медики провели акцию «Добро в село» 0 Студенты-медики ТГУ им. Г.Р. Державина приняли участие во всероссийском конкурсе «Добро в село».

В Тамбовской области была зафиксирована вспышка нодулярного дерматита 0 В настоящее время Управлением Россельхознадзора уделяется особое внимание ставшему популярным, геному вируса нодулярного дерматита крупного рогатого скота.

Райцентр Никифоровского района зарастает в мусоре 0 Прокуратура Никифоровского района выявила факты бездействия местной поселковой администрации по созданию благоприятных условий проживания граждан.

В Тамбове все чаще стали продавать алкоголь несовершеннолетним 0 На публичных слушаниях правоприменительной практики в сфере оборота алкоголя участники встречи отметили нехорошую тенденцию по увеличению количества фактов продажи алкоголя несовершеннолетним.

В Тамбове жители 9 домов продолжают оставаться без горячей воды 0 В Тамбове в микрорайоне «Океан» произошло серьезное повреждение на первой распределительной сети.

Тамбовчан ждет опасный грипп «Колорадо» 0 Региональное отделение Роспотребнадзора предупреждает, что в этом сезоне жители области могут столкнуться с двумя новыми штаммами гриппа – «Сингапур» и «Колорадо».

В Тамбовской области на 14% увеличилась младенческая смертность 0 Счетная палата РФ в ходе комплексной проверки отмечает увеличение младенческой смертности в девяти регионах страны, где были построены перинатальные центры, в том числе в Тамбовской области.

На демографию Тамбовской области направят 30 миллиардов рублей 0 Чиновники администрации Тамбовской области задумались о вымирании региона. В администрации региона прошло первое заседание проектного комитета по реализации нацпроекта «Демография» на территории Тамбовской области под председательством вице-губернатора Натальи Астафьевой.

Три человека пострадали в ДТП в Тамбовской области 0 В поселке Центральный Моршанского района 27 сентября водитель автомобиля «Ниссан Жук», женщина 1986 года рождения, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21054» под управлением мужчины 1995 года рождения.

ФК «Тамбов» вновь проиграл в 1/16 финала Кубка России 0 Футбольный клуб «Тамбов» в 1/16 финала Кубка России проиграл в домашнем матче самарским «Крыльям Советов». Игра состоялась 27 сентября в жутких погодных условиях. Самарцы выиграли со счетом 2-1, забив победный матч на 94-й минуте первого дополнительного тайма.

Управляющую компанию подозревают в хищении 25 миллионов 0 Учредитель и генеральный директор одной из управляющих компаний города Тамбова, воспользовавшись положительной репутацией и доверием со стороны ресурсоснабжающих организаций, путем обмана совершили хищение 25 миллионов рублей, сообщает УМВД.

В детсадах открываются православные группы 0 На днях митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в торжественном открытии первой в регионе православной группы в детском саду.

В Липецкой экономической зоне открыли 22-й завод 0 В Липецкой области компания «Шлюмберже» открыла завод по производству установок электроцентробежных насосов. Новый завод стал 22-м предприятием, открывшимся в особой экономической зоне «Липецк».

Татьяна Уварова представляет Тамбовскую область на конкурсе «Учитель года России-2018» 0 «Мне нравится работать в школе, потому что здесь чувствуешь свою сопричастность к будущему», - написала в своей анкете учитель русского языка и литературы лицея имени А.И. Данилова города Уварово Татьяна Уварова. Весной этого года педагог стала победителем муниципального, а затем и регионального

За убийство девочки тамбовчанин приговорен к 18 годам лишения свободы 0 Житель Тамбова мужского пола в период с 5 по 8 марта 2018 года нанес четырехлетней девочке многочисленные удары ремнем, руками и полиэтиленовой бутылкой с водой по голове и различным частям тела.

При ремонте по ОСАГО будут больше использовать б/у запчасти 0 О необходимости использования при ремонте автомобилей по ОСАГО бывших в употреблении запчастей заявил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Бюджет Тамбова был заметно увеличен 0 На 47 заседании Тамбовской городской Думы было рассмотрено 44 вопроса, в том числе о внесение изменений в бюджет областного центра.