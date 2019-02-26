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В Тамбове девочка чуть не погибла на перекрестке
Сегодня, 08:57
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В Тамбове 27 февраля на улице Мичуринская водитель автомобиля «Фиат Альбеа» сбил девочку 2005 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги на перекрестке. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, на автомобиле скорой помощи она была доставлена в «Детскую областную клиническую больницу».
По данным ГИБДД, у девочки диагностированы рваные раны лба, закрытая черепно-мозговую травма и ушиб шейного отдела позвоночника.
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