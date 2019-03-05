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» » » За один день в ДТП погибли три тамбовчанина

За один день в ДТП погибли три тамбовчанина

Сегодня, 14:54
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За один день в ДТП погибли три тамбовчанина
За один день в ДТП погибли три тамбовчанина

В Мордовском районе Тамбовской области 6 марта в столкновении "Газели" и "Lada Kalina" погибли водитель и пассажир легковушки. Как сообщает ГИБДД, в 6 часов 30 минут на 143-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов», водитель автомобиля «Lada Kalina», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с "Газелью".

В тот же день в селе Хмелевое Мичуринского района водитель автомобиля ВАЗ-212140, мужчина 1993 года рождения, допустил наезд на пешехода, мужчину 1993 года рождения, который сидел на проезжей части дороги попутного направления. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.
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