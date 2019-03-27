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Тамбовская дорога унесла жизни трех человек
Сегодня, 17:13
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В страшном ДТП в Тамбовской области 29 марта погибли три человека, ещё двое получили ранения. В Моршанском районе на 94 километре автодороги «Тамбов-Шацк» произошло лобовое столкновение автомобилей «Рено Сандеро» и ВАЗ-212140. По предварительным данным ГИБДД, водитель отечественной легковушки выехал на полосу встречного движения в зоне действия дорожного знака «обгон запрещен», где столкнулся с «Рено Сандеро».
Водители автомобилей мужчина и женщина были доставлены в реанимацию Моршанской ЦРБ. Пассажир автомобиля «ВАЗ-212140» (молодой человек) и две пассажирки автомобиля «Рено Сандеро» погибли на месте ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники следственно оперативной группы и ГИБДД.
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