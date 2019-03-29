Прораб допустил тяжкий вред здоровью подчиненного Комментариев: 0



По данным Следственного комитета, с августа по октябрь прошлого года обвиняемый совместно с бригадой работников осуществлял монтаж холодильного оборудования на одном из мясоперерабатывающих заводов нашего региона. 26 сентября 2018 года он и его бригада должны были выполнить работы по монтажу теплообменника в холодильно-компрессорном помещении завода на высоте около 6 метров. При подъеме оборудования оно перевернулось, ударив основной частью одного из работников. В результате 34-летний потерпевший получил тяжкие телесные повреждения в виде тупой травмы грудной клетки и множественных переломов грудных позвонков.



Следствие установило, что прораб не обеспечил безопасность работников, не принял мер по проверке надежности строповки поднимаемого груза и предотвращению опасных инцидентов (нахождение работников в опасной зоне возможного падения груза), а также допустил к работе лицо без проведения с ним стажировки, обучения и проверки знаний. В Тамбовской области прораб, допустивший тяжелую травму сотрудника на предприятии, ответит перед судом. 40-летний прораб монтажного отдела коммерческой организации из Москва обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).По данным Следственного комитета, с августа по октябрь прошлого года обвиняемый совместно с бригадой работников осуществлял монтаж холодильного оборудования на одном из мясоперерабатывающих заводов нашего региона. 26 сентября 2018 года он и его бригада должны были выполнить работы по монтажу теплообменника в холодильно-компрессорном помещении завода на высоте около 6 метров. При подъеме оборудования оно перевернулось, ударив основной частью одного из работников. В результате 34-летний потерпевший получил тяжкие телесные повреждения в виде тупой травмы грудной клетки и множественных переломов грудных позвонков.Следствие установило, что прораб не обеспечил безопасность работников, не принял мер по проверке надежности строповки поднимаемого груза и предотвращению опасных инцидентов (нахождение работников в опасной зоне возможного падения груза), а также допустил к работе лицо без проведения с ним стажировки, обучения и проверки знаний.



