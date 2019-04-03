Пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП в Рассказовском районе Комментариев: 0



Как сообщает ГИБДД, молодой человек 1995 года рождения примерно в 15 часов 45 минут на 13 километре автодороги «Рассказово - 2 Пятилетка», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21070, под управлением мужчины 1955 года рождения.



В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП, водителю Volkswagen Jetta была оказана скорая медицинская помощь на месте происшествия.





Если Вам не безразлична безопасность на наших улицах и дорогах и Вам известно о выезде или движении нетрезвого водителя на транспортном средстве, незамедлительно сообщите данную информацию ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 89202361111, 53-40-67 или 002. Помните, любое промедление или безразличие может привести к несчастью на дороге! В Рассказовском районе 4 апреля пьяный водитель автомобиля Volkswagen Jetta спровоцировал смертельное ДТП, в котором погиб водитель ВАЗ-21070.Как сообщает ГИБДД, молодой человек 1995 года рождения примерно в 15 часов 45 минут на 13 километре автодороги «Рассказово - 2 Пятилетка», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21070, под управлением мужчины 1955 года рождения.В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП, водителю Volkswagen Jetta была оказана скорая медицинская помощь на месте происшествия.Если Вам не безразлична безопасность на наших улицах и дорогах и Вам известно о выезде или движении нетрезвого водителя на транспортном средстве, незамедлительно сообщите данную информацию ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 89202361111, 53-40-67 или 002. Помните, любое промедление или безразличие может привести к несчастью на дороге!



