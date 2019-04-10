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Семь человек пострадали в ДТП в Тамбовской области
Сегодня, 14:55
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В этот же день в Рассказово на нерегулируемом перекрестке улиц Академика Маркова и Саратовская водитель автомобиля Volkswagen Passat столкнулся с ВАЗ-2107. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ-2107, женщина 1980 года рождения, а так же семилетняя пассажирка Volkswagen Passat. Как сообщает ГИБДД, пострадавшие были доставлены во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова и Детскую областную больницу.
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