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» » » Школьник на велосипеде пострадал в ДТП в Тамбове

Школьник на велосипеде пострадал в ДТП в Тамбове

Вчера, 13:09
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Школьник на велосипеде пострадал в ДТП в Тамбове

В Тамбове 14 мая на улице Советской мальчик 2007 года рождения, управляя велосипедом, выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора и столкнулся с TOYOTA HILUX. Ребенок получил телесные повреждения и бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.
Школьник на велосипеде пострадал в ДТП в Тамбове

В тот же день на улице Комиссара Московского в районе дома № 60, водитель автомобиля MITSUBISHI OUTLANDER, женщина 1990 года рождения, при совершении поворота налево, допустила столкновение с автомобилем «GREAT WALL HOVER H3». В результате ДТП водителям была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Как сообщает ГИБДД, за сутки 14 мая в Тамбовской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 4 человека получили ранения.
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