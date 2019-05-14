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Школьник на велосипеде пострадал в ДТП в Тамбове
Вчера, 13:09
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В Тамбове 14 мая на улице Советской мальчик 2007 года рождения, управляя велосипедом, выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора и столкнулся с TOYOTA HILUX. Ребенок получил телесные повреждения и бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.
В тот же день на улице Комиссара Московского в районе дома № 60, водитель автомобиля MITSUBISHI OUTLANDER, женщина 1990 года рождения, при совершении поворота налево, допустила столкновение с автомобилем «GREAT WALL HOVER H3». В результате ДТП водителям была оказана медицинская помощь на месте происшествия.
Как сообщает ГИБДД, за сутки 14 мая в Тамбовской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 4 человека получили ранения.
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