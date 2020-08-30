Аккуратное вождение авто позволит снизить стоимость ОСАГО Комментариев: 0



Благодаря поправкам к закону об ОСАГО страховые компании смогут применять тарифные факторы в пределах верхней и нижней планок стоимости ОСАГО. Важнейшим фактором будет поведение водителя на дороге, а именно, соблюдение ПДД и безаварийное вождение. У автомобилистов будет дополнительный стимул аккуратно вести себя на дорогах, а страховщики будут конкурировать за безубыточных клиентов.



Страховщики должны будут опубликовать на своих сайтах тарифные факторы, которые они будут применять, пояснил Игорь Юргенс, президент Российского союза автостраховщиков. В числе прочего это сделает систему более прозрачной и понятной для страхователей. Банк России уже обнародовал перечень факторов, которые нельзя будет использовать. Среди них национальная, языковая и расовая принадлежность, принадлежность к политическим партиям, общественным объединениям, должностное положение, вероисповедание и отношение к религии.



По мнению Евгении Лазаревой, руководителя проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков», одно из главных правил для автомобилистов, желающих сэкономить – соблюдать ПДД и избегать аварийных ситуаций.



«При расчете стоимости полиса ОСАГО страховщики складывают базовый тариф и различные коэффициенты, которые могут как уменьшить, так и увеличить стоимость страховки. С принятием поправок в закон об ОСАГО в структуре базовой ставки расширен перечень возможностей для более высокого или более низкого тарифа в зависимости от актуарных оценок страховщика», - уточнила Евгения Лазарева, - «Одним из основных коэффициентов является «бонус-малус». Он меняется в большую или меньшую сторону в зависимости от аварийности. Если автомобилист на протяжении нескольких лет не станет виновником аварии, то этот коэффициент снизится, и уменьшится стоимость страховки. Важно, что базовый тариф, как и раньше будет определяться в пределах тарифного коридора.»



Андрей Крупнов, руководитель комитета по контролю качества в сфере страхования Объединения потребителей РФ, напоминает, что одной из частых претензий страхователей к системе ОСАГО было то, что «хорошие» водители платили за «плохих». После 24-го августа ситуация преломится, что тоже поможет сэкономить аккуратным водителям.



«Страховщики смогут устанавливать тарифы, рассчитанные по показателям рисковости отдельного водителя, а не на основе средних показателей по большим группам водителей. Компании будут руководствоваться своими критериями, хотя, в конечном итоге, у всех они окажутся более-менее одинаковыми – теми, влияние которых на риск будет подтвержден статистически. Как результат – ощутимая разница в тарифе для разных водителей», - считает Андрей Крупнов. - «Если каждый водитель постарается снизить свой индивидуальный уровень риска, это повысит безопасность на дорогах».



«Предположительно после того, как вступит в силу новое указание Банка России о тарифах ОСАГО, территориальные коэффициенты примерно для двух третей населенных пунктов в России будут снижены. При этом страховщики смогут использовать при тарификации накопленный ими опыт в каско и применять факторы, влияющие на реальную аварийность автовладельца, тем самым устанавливая более низкий тариф для безаварийных автолюбителей», - отметил Игорь Юргенс.



Редакция проекта «ОСАГО – общественная экспертиза» и эксперты напоминают несколько простых правил, с помощью которых вы сможете сэкономить на ОСАГО.



1. Соблюдайте правила дорожного движения. Это поможет вам избежать штрафов и транспортных происшествий.

2. Не приобретайте полис у компаний, которые предлагают страховку по цене ниже рынка – он может оказаться поддельным. В таком случае, вам грозит штраф за отсутствие полиса ОСАГО (поддельный полис приравнивается к его отсутствию), а также при аварии вам придется возмещать ущерб из собственного кармана. Покупайте полис только в страховых компаниях с лицензией, список которых можно проверить на сайте РСА.

3. ОСАГО с ограниченным числом водителей обойдется дешевле, чем «безлимитная» страховка. Поэтому по возможности не покупайте расширенный полис.

4. Существует возможность купить полис с ограниченным сроком действия, если вы не пользуетесь автомобилем постоянно, а, например, только летом. Этот лайфхак популярен у дачников и путешественников. 24-го августа вступил в силу закон об ОСАГО, благодаря которому страховщики смогут назначать индивидуальные тарифы водителям. При определении стоимости будут учитываться дополнительные факторы, включая поведение страхователя на дороге. Редакция проекта «ОСАГО: общественная экспертиза» расскажет, каких правил должен придерживаться водитель, чтобы ОСАГО для него стало выгоднее.Благодаря поправкам к закону об ОСАГО страховые компании смогут применять тарифные факторы в пределах верхней и нижней планок стоимости ОСАГО. Важнейшим фактором будет поведение водителя на дороге, а именно, соблюдение ПДД и безаварийное вождение. У автомобилистов будет дополнительный стимул аккуратно вести себя на дорогах, а страховщики будут конкурировать за безубыточных клиентов.Страховщики должны будут опубликовать на своих сайтах тарифные факторы, которые они будут применять, пояснил Игорь Юргенс, президент Российского союза автостраховщиков. В числе прочего это сделает систему более прозрачной и понятной для страхователей. Банк России уже обнародовал перечень факторов, которые нельзя будет использовать. Среди них национальная, языковая и расовая принадлежность, принадлежность к политическим партиям, общественным объединениям, должностное положение, вероисповедание и отношение к религии.По мнению Евгении Лазаревой, руководителя проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков», одно из главных правил для автомобилистов, желающих сэкономить – соблюдать ПДД и избегать аварийных ситуаций.«При расчете стоимости полиса ОСАГО страховщики складывают базовый тариф и различные коэффициенты, которые могут как уменьшить, так и увеличить стоимость страховки. С принятием поправок в закон об ОСАГО в структуре базовой ставки расширен перечень возможностей для более высокого или более низкого тарифа в зависимости от актуарных оценок страховщика», - уточнила Евгения Лазарева, - «Одним из основных коэффициентов является «бонус-малус». Он меняется в большую или меньшую сторону в зависимости от аварийности. Если автомобилист на протяжении нескольких лет не станет виновником аварии, то этот коэффициент снизится, и уменьшится стоимость страховки. Важно, что базовый тариф, как и раньше будет определяться в пределах тарифного коридора.»Андрей Крупнов, руководитель комитета по контролю качества в сфере страхования Объединения потребителей РФ, напоминает, что одной из частых претензий страхователей к системе ОСАГО было то, что «хорошие» водители платили за «плохих». После 24-го августа ситуация преломится, что тоже поможет сэкономить аккуратным водителям.«Страховщики смогут устанавливать тарифы, рассчитанные по показателям рисковости отдельного водителя, а не на основе средних показателей по большим группам водителей. Компании будут руководствоваться своими критериями, хотя, в конечном итоге, у всех они окажутся более-менее одинаковыми – теми, влияние которых на риск будет подтвержден статистически. Как результат – ощутимая разница в тарифе для разных водителей», - считает Андрей Крупнов. - «Если каждый водитель постарается снизить свой индивидуальный уровень риска, это повысит безопасность на дорогах».«Предположительно после того, как вступит в силу новое указание Банка России о тарифах ОСАГО, территориальные коэффициенты примерно для двух третей населенных пунктов в России будут снижены. При этом страховщики смогут использовать при тарификации накопленный ими опыт в каско и применять факторы, влияющие на реальную аварийность автовладельца, тем самым устанавливая более низкий тариф для безаварийных автолюбителей», - отметил Игорь Юргенс.Редакция проекта «ОСАГО – общественная экспертиза» и эксперты напоминают несколько простых правил, с помощью которых вы сможете сэкономить на ОСАГО.1. Соблюдайте правила дорожного движения. Это поможет вам избежать штрафов и транспортных происшествий.2. Не приобретайте полис у компаний, которые предлагают страховку по цене ниже рынка – он может оказаться поддельным. В таком случае, вам грозит штраф за отсутствие полиса ОСАГО (поддельный полис приравнивается к его отсутствию), а также при аварии вам придется возмещать ущерб из собственного кармана. Покупайте полис только в страховых компаниях с лицензией, список которых можно проверить на сайте РСА.3. ОСАГО с ограниченным числом водителей обойдется дешевле, чем «безлимитная» страховка. Поэтому по возможности не покупайте расширенный полис.4. Существует возможность купить полис с ограниченным сроком действия, если вы не пользуетесь автомобилем постоянно, а, например, только летом. Этот лайфхак популярен у дачников и путешественников.



