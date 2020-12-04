|
Попал под запрет выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом или в офис
Сегодня, 11:10
Комментариев: 0
Версия для печати
Администрация Тамбовской области приняла новые ограничения в рамках противодействия коронавирусной инфекции. В частности, даны разъяснения по поводу предновогодних ограничений.
В период с 20 декабря по 15 января запрещено выездное обслуживание праздничных мероприятий, в том числе попал под запрет выезда Деда Мороза и Снегурочки на дом или в офис. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.
Кроме того, запрещено проводить во всех организациях и коллективах новогодние и рождественские праздники и корпоративы. Под указанный запрет попали торгово-развлекательные центры, крупные магазины.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.