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Направлять в командировки только в случае крайней необходимости
Вчера, 09:23
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В администрации Тамбовской области принято постановление о внесение изменений в документ «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области».
Региональные чиновники настоятельно рекомендуют работодателям – направлять своих сотрудников в командировки только в случае крайней необходимости, а также перевести работников старше 65 лет, имеющих отдельные заболевания и беременных на удаленный режим работы.
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